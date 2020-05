Covid 19 na konci s dychom

Prvá vlna pandémie na Slovensku doznieva. A druhá nemusí vôbec nastať. Ak áno, vieme ako ju úspešne zvládnuť a vyvarovať sa chybných krokov.

Fantazmagorické prognózy šamanov z Inštitútu zdravotnej politiky sa nenaplnili. Nevedno odkiaľ čerpali dáta pre svoje výpočty so státisícmi nakazených a tisíckami úbožiakov napojených na pľúcne ventilácie. Možno z dákej konšpiračnej príručky. Keby boli pracovali s reálnymi číslami, ktoré boli naporúdzi, mohli získať iné výsledky aj reputáciu. Napokon každá skúsenosť je na niečo dobrá. Minimálne snáď nabudúce budú zodpovední politici hľadať oporu pre svoje rozhodovania v dôveryhodných zdrojoch poznania.

Mimochodom, Gaussovu krivku pravdepodobného priebehu pandémie na Slovensku si môže nakresliť každý. Nepotrebuje žiadne špeciálne počítačové programy. Stačia školské pomôcky. Ceruzka, papier, lineár, pravítko. Reálne údaje sú dostupné od prvého zaznamenaného pozitívneho nálezu, šiesteho marca. Zverejňuje ich a každodenne aktualizuje Ministerstvo zdravotníctva na svojej stránke „korona.gov.sk“. Epidemiológovia nás poučili, že vírus začne účinkovať v piatom až štrnástom dní po infekcii. V tomto čase sa aj väčšina pacientov z nákazy vylieči, ale môže byť ešte ďalšie dva týždne infekčná. Preto pozitívne testovaných nechávajú v karanténe štyri týždne. Po tomto čase je každý človek buď vyliečený a neinfekčný alebo mŕtvy a zo štatistiky aktuálnych šíriteľov nákazy vypadáva.

Ak si na časovú os začneme nanášať čísla pozitívnych nálezov a postupne ich budeme korigovať odpočtom expirovaných prípadov a jednotlivé body pospájame, dostaneme krivku zobrazujúcu priebeh šírenia epidémie v reálnom čase od šiesteho marca. Je plochá a vrchol dosiahla v siedmom týždni po zaznamenaní prvého prípadu, konkrétne v dňoch 22- 24. apríla, kedy kulminovala na počte 1120-1140 aktuálne pozitívnych infekčných pacientov. Následne sa krivka dostala do zostupnej fázy a počet nových prípadov je nižší ako počet expirovaných. Priebeh krivky naznačuje, že epidémia pravdepodobne doznie v tretej dekáde mája. Potom by mal byť výskyt nových prípadov sporadický. Skutočný vrchol krivky mohol čiastočne ovplyvniť fakt, že masové testovanie na dennej báze sa začalo realizovať až vo štvrtom týždni. Nielen z dôvodov prevencie do budúcnosti by bolo dobré, keby sa teraz uskutočnilo hromadné cielené testovanie populácie na prítomnosť protilátok rýchlotestami. Ako vhodná cieľová skupina by sme mohli poslúžiť my sedemdesiatnici, nie je nás, voľne pobehujúcich po uliciach, až tak veľa. A pre budúcnosť bude dobré myslieť aj na pacientov, ktorí medzičasom umierali na ďalšie život ohrozujúce choroby.

My Slováci sme svojská chasa. Máme rôzne necnosti a často robíme zbytočné a hlúpe chyby. Ale keď ide do tuhého, dokážeme svorne zodpovedným a premysleným konaním prekvapiť samých seba. Len nám to potom zvyčajne dlho nevydrží.

Vraví sa, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Po skúsenostiach z posledných týždňov som nadobudol presvedčenie, že táto vláda sa bude musieť veľmi snažiť, aby dokázala, že si tento národ zaslúži. Nie však blúznením o ostrovčekoch, buzeráciou dôchodcov a vytrvalým maľovaním čerta na stenu.

Dvadsiateho deviateho februára sme si zvolili politikov, ktorí sľubovali, že budú štát spravovať zodpovedne a svojprávne. Nevolili sme ani hlavného hygienika, ani ústredný krízový štáb. Je načase, aby si to uvedomili a patrične sa správali.

Slovensko nie je žiadnym ostrovom. Je krajinou uprostred Európy , organickou súčasťou jej najvyspelejšej časti. Ak si chce zachovať šancu musí v ňom život pulzovať minimálne rovnakým tempom a intenzitou ako v okolitých krajinách.